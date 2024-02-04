Süper heyecan

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu. İki takım 138. kez rakip olacak. Geride kalan 137 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.