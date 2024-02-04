  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Süper heyecan

Süper heyecan

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, saat 19.00'da evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

HABER MERKEZİ
Süper heyecan

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu. İki takım 138. kez rakip olacak. Geride kalan 137 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA