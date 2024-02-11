Kara Kartal’dan gövde gösterisi

BEŞİKTAŞ'TA Başkan Hasan Arat'ın katılımıyla yeni transferler Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi, Al-Musrati ve Yağız Karabulut ile futbolcular Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan başkan Arat, "Sportif olarak zor günler geçirdik. Yerli ve yurt dışından gelen oyuncularımızla 6 yeni sözleşme imzaladık. Camiamız zor günleri iyi bilir, kenetlenirsek bu günleri atlatırız. Bu dönemde, camiamızın en eski üyesi ve Beşiktaş aşığı, onursal başkanımız Süleyman Seba'nın eski dostu Rahmi Koç kulübümüzü ziyaret etti. Biz 'efsane geri dönsün, camiamız istiyor' dedik. Beko bize uğurlu geliyor dedik. Son transferlerden bir gün önce Rahmi Koç'un talimatıyla özel bir anlaşma yaptık. Şimdi yeni transferlerimizle hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı