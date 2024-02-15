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Haberler Beşiktaş Gedson milli takıma doğru

Gedson milli takıma doğru

Türkiye A Milli Takım’da oynamak için teklif alan Portekizli futbolcuya Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos onay verdi, açıklama bekleniyor

HABER MERKEZİ
Gedson milli takıma doğru

BEŞİKTAŞ'TA gösterdiği performansla dikkatleri çeken Gedson Fernandes için Türkiye A Milli Takım yolu açıldı. Bir süre önce Türk Milli Takımı genel direktörü Hamit Altıntop kendisi ve menajeriyle bir toplantı yaptı. Türk Milli Takımı'nda oynamayı teklif etti. O dönemde Gedson'un bu teklifi kabul ettiği iddia edildi. Fernando Santos'un Beşiktaş'ın başına geçmesinden sonra Portekizli futbolcu bu kez de Türk Milli Takımı'nın teklifini kendisini ilk kez milli takıma alan hocasına açtı. Santos'un cevabı ise "Kabul etmelisin" oldu.

GÖZLER TFF'DE

Gedson, FIFA'nın 2021'de aldığı yeni karara göre eğer net kararını TFF'ye bildirir ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarsa Türkiye için oynayabilecek. Normal şartlarda bir yabancı 5 yıl Türkiye'de kalarak TC vatandaşı olabiliyor. Ancak bu durum kararname ile değiştirilebiliyor.

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