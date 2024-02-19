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Haberler Beşiktaş Kartal Konya önünde

Kartal Konya önünde

HABER MERKEZİ
Kartal Konya önünde
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Siyah-beyazlı takımda Afrika Uluslar Kupası'nda Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Jonas Svensson, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica, kadroda yer alabilecek. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, yaklaşık 2,5 ay sonra formasına kavuşabilir. 32 yaşındaki santrfor, son 13 karşılaşmada forma giyememişti.
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