Kartal evinde güldü

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. 2. dakikada Muçi'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Semih'in şutunda kaleci Slowik yakın direğe giden topu kornere çeldi. 49'da Onur'un ortasında Konyaspor savunmasının vuramadığı top arka direkte Cenk'in önünde kaldı. Cenk'in vuruşunda Konyaspor savunmasına çarpan top altıpasın hemen çaprazında Semih'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Slowik'in de müdahale ettiği topu Konyaspor savunması çizgiden çıkarttı. 49'da paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Rashica ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

MUÇİ DİREĞE TAKILDI

71'de Rashica'nın pasıyla ceza sahası çizgisinin hemen içinde topla buluşan Muçi'nin vuruşunda kaleci Slowik topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Cenk Tosun, ayağının ucuyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 85'te Semih'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direkten auta gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

3 İSME ISLIKLI PROTESTO

BEŞİKTAŞ'TA 81. dakikada oyuna dahil olan Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar, taraftarlar tarafından ıslıklandı. 86. dakikada oyuna giren Salih Uçan da taraftarlar tarafından ıslıklandı. Öte yandan Aboubakar, 72 gün sonra kadroda yer aldı. Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ, son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Amartey, Worrall, Zaynutdinov ve Muleka'yı yedeğe çekti. Portekizli çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Colley, Masuaku, Al-Musrati ve Rashica'yı sahaya sürdü.

ARKADAŞLIK UYGULAMASI İPLERİ KOPARDI

BEŞİKTAŞ, Emirhan Delibaş'la yolları ayırdığını açıkladı. Bir arkadaşlık sitesinde profil oluşturduğu iddia edilen 21 yaşındaki futbolcu, taraftarın tepkisini çekmişti. Delibaş hesabın kendisi adına açılmış sahne bir hesap olduğunu belirtse de siyah-beyazlılar genç isimle yollarını ayırdı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.