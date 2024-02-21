Semih’e Avrupa kancası

Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy gollerine devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın en golcü oyuncusu konumunda olan Semih, Konyaspor karşısında ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

DORTMUND DEVREDE

Son haftalarda Beşiktaş'ın öne çıkan ismi olan Semih transferin de gözdesi haline gelirken Alman ekibi Borussia Dortmund'un oyuncuyu takibe aldığı öne sürüldü. Cenk Tosun'u Everton'a 22 milyon Euro'ya satan menajer Ceylan Çalışkan, "Semih bu paranın çok üstünde ve genç. İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa'dan isteyenler var. En az 35 milyon Euro'ya satılır" diye konuştu. Beşiktaş'ın da teklif gelirse kapıyı bu miktardan açacağı öğrenildi.

SON 13 GOLÜN 10'UNA İMZA ATTI

SÜPER Lig'in 26. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy fırtınası devam etti. Siyah-Beyazlılar'ı öne geçiren gol 49. dakikada genç yıldızdan gelirken, 18 yaşındaki oyuncu inanması güç bir istatistiğe de imza attı. Kılıçsoy bu golle gol sayısını 8'e çıkarırken, 2 de asist yaptı. Yıldız isim takımının attığı son 13 golün 10'unda pay sahibi oldu.

EMİRHAN'IN BABASI SERT KONUŞTU

Beşiktaş'ta bir arkadaşlık sitesine üye olup paylaşım yaptığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Emirhan Delibaş'ın babası konuştu. Bir TV kanalına konuşan baba Murat Delibaş, "Şok geçirdik. Beşiktaş Aboubakar'ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı bizim çocukla ilgili. Ayıp ya, benim oğlum 11 sene mücadele etti. Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor. Samet Aybaba oğlumu bilerek isteyerek harcadı. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet hocanın pisliklerini anlatacağım" dedi.