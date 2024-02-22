Talisca bombası

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Türkiye'ye dönme hazırlığı içerisinde. Siyah-beyazlılar ile 2016/17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve taraftarların gönlünde taht kuran Talisca, Türkiye'de 80 resmi maçta 37 gol atıp, 14 asist yaparak iz bırakmıştı. Suudi Arabistan macerasının ardından Türkiye'ye geri dönme planları yapan tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş ile sezon sonunda resmi görüşmelere başlayacağı ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu Brezilya basınında konuşuluyor. Al-Nassr'da bu sezon 23 resmi maçta forma giyip, 20 gol ve 4 asistle başarılı bir performans sergileyen Talisca, Süper Lig devlerinin radarına girmiş durumda. Beşiktaş yönetiminin, yaz aylarında Talisca'yı kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladığı ifade ediliyor.

ÜLKESİNDE DE GÜNDEM

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Talisca'nın Suudi Arabistan macerasının kısa zamanda sona ereceği ve Beşiktaş'a geri döneceği belirtiliyor. Taraftarlar müjdeli haberi heyecanla beklerken, Hasan Arat yönetiminin Talisca'yı taraftara hediye olarak geri getirmesi bekleniyor. Ancak transferin mali detayları işleri zorlaştırıyor.