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Haberler Beşiktaş Yıldızlar yolcu

Yıldızlar yolcu

Ligde umduğunu bulamayan Beşiktaş’ta yapılanma kapsamında sezon sonunda 8 futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.

HABER MERKEZİ
Yıldızlar yolcu

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta yeni sezonun planlaması da şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Fernando Santos'un raporu doğrultusunda birçok yabancı futbolcusuyla ayrılık kararı aldı. An itibarıyla kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunduran Kara Kartal, gelecek sezon uygulanacak yeni yabancı kuralına göre kadrosuna 12 isim yazabilecek. Bu nedenle önceliği yabancı oyunculara veren yönetim, yeni transferlerde de seçici davranacak. En az 6 yabancı futbolcusuyla vedalaşacak olan Beşiktaş'ta alınan bilgilere göre Portekizli çalıştırıcının da isteğiyle 8 isim gözden çıkarıldı.

SAYI DAHA DA ARTABİLİR

Yeni sezon için yapılacak transferlere göre bu sayı daha da artabilir. Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerin Jean Onana, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Badra Cisse, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal. Öte yandan Jackson Muleka'ya gelecek tekliflerin de değerlendirilmesi kararı alındı. Öte yandan Nice'in Valentin Rosier'in opsiyonunu kullanmayı düşündüğü haber detayında yer aldı.

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