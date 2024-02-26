Kara kartal hata yapmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yendi, derbi öncesi moral buldu. 4. dakikada Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya Cenk kafayla vurdu, zeminden seken meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. 22'de Al-Musrati'nin hatalı pasında topu kapan Mamadou, ceza sahası içine girip karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak açıyı kapatan Mert gole izin vermedi. 23'te Cenk, müsait pozisyondaki Semih Kılıçsoy'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 36'da korner atışında Loshaj ön direğe ortaladı. Okan'ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

MUÇİ'DEN İLK GOL GELDİ

51'de Sambissa'nın düzeltip vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. 54'te orta alanda rakibinden kaptığı topla ceza sahasına gelen Gedson, yay üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda top köşeden filelere gitti: 0-2. 74'te Rashica rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun yerden pasında penaltı noktasına yakın mesafeden Semih Kılıçsoy sert vurdu ancak kaleci Alp Arda topu kornere çeldi. 90+2'de Muçi'nin pasında Zaynutdinov'un gelişine vuruşunda kaleci Alp Arda topu kornere gönderdi. Maç 0-2 sona erdi.

SEMİH KILIÇSOY YİNE SAHNEDE

Semih Kılıçsoy, gollerine bıraktığı yerden devam etti. Bu sezon toplam gol sayısını 10'a yükselten 18 yaşındaki isim, geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan Konyaspor maçında da rakip fileleri havalandırmıştı. Semih Kılıçsoy, 2024 yılında Süper Lig'de en fazla gol atan iki futbolcudan biri oldu. Gol sayısını 8'e yükselten genç yıldız, Sivasspor'un formda ismi Rey Manaj'ı yakaladı. Ayrıca Semih, gol katkısında 2024'ün kralı oldu. 8 golünün yanında 2 de asisti bulunan 18 yaşındaki futbolcu, bu alanda zirvede yer aldı.

GEDSON DERBİDE YOK

Müsabakada 34. dakikada sarı kart gören Gedson Fernandes, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş'ta 33 maça çıktı. Portekizli orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asist üretti.

SANTOS KAZANAN 11'İ BOZMADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'ini korudu. Siyah-beyazlı takım maça Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Gedson, Al- Musrati, Rashica, Muçi, Cenk ve Semih 11'iyle başladı.