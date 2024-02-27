Onur Göçmez’den G.Saray’a yanıt

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Bandırmaspor'da başkanlık görevini yürütürken Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Galatasaray tarafından mücadele sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle savcılığa şikayet edildiğini söyleyerek, "TFF ve MHK gömleği giyerek beni şikayet edip, daha sonra da 'TFF istifa' diyemezsiniz" diye konuştu.

SİZE DERLER Kİ: "HAYIRDIR!"

Yapılan şikayetin profesyonellikten uzak bir şekilde acemice hazırlanmış bir şikayet olduğunu dile getiren Göçmez, "Geçtiğimiz 6 Şubat tarihinde bir müsabaka oynandı. Bu maçla alakalı Bandırmaspor'un seçilmiş başkanı olarak değil de Beşiktaş Kulübü'nün asbaşkanı kimliğim ile ilgili bir durum söz konusu olmuş. Evet, o maç Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynandı. Ama benim adıma yapılan şikayet sonrası tebligat Beşiktaş Kulübü'ne geldi. Şimdi Bandırmaspor'un yaşamış olduğu bir problemden dolayı maç sonrası hukuksal hakkımı kullandım ve açıklama yaptım. Doğrudur, yanlıştır. Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirmeye çalıştılar. TFF ve MHK gömleği giyerek beni şikayet edip, daha sonrada bir açıklamada, 'TFF istifa' diyemezsiniz. Bunu dediğinizde size derler ki hayırdır?" ifadelerini kullandı.