Beşiktaş’ın Semih planı

Beşiktaş, performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Semih Kılıçsoy'u takımda tutmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Türkiye rekorunu kıracak büyüklükte bir teklif gelmediği sürece Semih Kılıçsoy'u göndermeyecek. Siyah-beyazlılar yeni sezon planlaması Semih Kılıçsoy'un takımda kalacağı senaryoya göre yapılıyor. Avrupa devlerinin radarına giren genç isim için Beşiktaş'a teklifler gelirken, yönetimin 18 yaşındaki futbolcuyu göndermeye niyeti yok. Kartal, Türkiye rekorunun kırılacağı astronomik bir teklif gelmemesi durumunda genç yıldız bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 9 gol atma başarısı gösteren Semih Kılıçsoy için Rennes, Leipzig, B. Dortmund ve İtalyan ekiplerinin ilgisi bulunuyor.