Kupa şöleni tam gaz

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak iki maçla devam edecek. Beşiktaş, Konyaspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında sırsıyla Erbaaspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Göztepe ve Sivasspor'u saf dışı bıraktı. Trabzonspor ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekipler adını yarı finale yazdıracak.