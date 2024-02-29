Kartal turladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş evinde TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu. 23. dakikada Masuaku'nun soldan ortasına ön direkte Fernandes'in dar açıdan vuruşunda top üstten auta gitti. 32'de Muçi'nin uzaktan şutunda kaleciden seken topu altı pas önünde Salih Uçan ağlara gönderdi: 1-0. 36'da Muhammet Demir'in ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yerden şutunda kaleci Mert topu direk dibinde kontrol etti. İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

CENK GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

İkinci yarıda Salih'in yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu. 54'te Muçi'nin soldan ortasında arka direkte Rashica'nın şutunda savunma son anda araya girdi. 58'de Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Cenk Tosun kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. 80'de sağ çaprazdan içeri giren Ndao'nun şutu kaleye paralel gitti. 82'de oyuna yeni giren Zaynutdinov'un geri pası kısa düşünce Sambou araya girdi. Bu oyuncunun şutu Mert'ten sekti, Yunus Mallı'nın röveşatasını çizgi ününde Necip uzaklaştırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 2-0 ile turu geçen Beşiktaş yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.

SANTOS'TAN 11'DE İKİ DEĞİŞKİLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos son oynadıkları İstanbulspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam Onur Bulut ve Cenk Tosun'un yerine Jonas Svensson ile Salih Uçan'ı görevlendirdi. Salih Uçan böylece 5 maç sonra ilk 11'e döndü. 30 yaşındaki futbolcu son olarak 28 Ocak'ta deplasmanda oynanan Sivasspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

SALİH'E 400'ÜNCÜ GOL PLAKETİ VERİLDİ

Tüpraş Stadyumu'nda siyahbeyazlıların 400'üncü golünün altına imzasını atan Salih Uçan'a Konyaspor maçı öncesi plaket takdim edildi. Uçan'a plaketini Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez verdi. 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıları Konyaspor maçında 1-0 öne geçiren golü de atmayı başardı.