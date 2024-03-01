Santos dev derbiyi yorumladı

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos iddialı açıklamalar yaptı. "Beşiktaş oyunu domine etmeli" diyen Portekizli çalıştırıcı, "Daha 2 ay oldu ve yüzde yüz oyun anlayışımın yerleştiğini söyleyemem. Beşiktaş iyi hücum etmeli, iyi savunma yapmalı. Hücumda topu döndüremiyoruz, ağır hareket ediyoruz. Daha hedef odaklı ve organize oynamalıyız. Bazen geriye çok dönüyoruz. Ceza sahasına fazla giremiyoruz. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Benim futbol anlayışımda bu yok, ben alan savunması istiyorum" dedi. Derbi hakkında da önemli değerlendirmelerde bulunan Santos, "Gedson yok diye eksik oynamayacağız derbide, 11 kişi olacağız. Benim için önemli olan takım. Gedson'un yerine biri oynayacak ve benim istediklerimi yaparsa sıkıntı olmayacak. Benim görevim güçlü bir takım yaratmak." şeklinde konuştu.