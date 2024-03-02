Heyecan dorukta

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da oynanacak derbi karşılaşması öncesi iki teknik adam da atanlarına ve tutanlarına güveniyor. Dev maçta kaleleri koruması beklenen Mert Günok ile Fernando Muslera'nın performansı sonucu belirleyecek önemli faktörlerden biri olarak görünürken, ileri uçta ise Semih Kılıçsoy ve Mauro Icardi'nin atacağı goller kazananı belirlemede büyük etken olacak. Beşiktaş'ta Santos savunma performansına güveniyor. 8 takıma karşı kalesini kapatan Kartal'ın filelerini sadece 3 takım sarsabildi. Beşiktaş'ta en büyük gol umudu Semih Kılıçsoy olurken, Icardi Galatasaraylılara gol sevinci yaşatmaya çalışacak. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a 5 golü bulanan Icardi'yi daha çok topla buluşturmak için planlar yapıyor. Kartal'ın en golcü ismi Semih'in ligde 9, Icardi'nin 14 golü bulunuyor.

KADROLAR ŞEKİLLLENİYOR

Santos'un savunmada Mert, Onur, Necip, Colley ve Masuaku'yu bozması beklenmezken orta sahada cezalı Gedson'un yerine Al-Musrati'nin yanında Amartey ya da Salih'den birini oynatacak. Önlerinde yine Muçi forma giyecek. Hücum hattında ise Rashica, Cenk ve Semih olacak. Okan Buruk'un da ligde haftalardır kazanan kadroyu bozması beklenmiyor. Cezası biten Icardi'yi tekrar ileri uçta oynatacak olan Buruk'un Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem D., Kerem A., Mertens ve Barış Alper'li kadroyla maça çıkacağı öğrenildi.