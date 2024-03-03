Beşiktaş - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası derbiye sahne oluyor. Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

İşte maçın canlı anlatımı...

Saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Omar, Masuaku, Al-Musrati, Amartey, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 29. haftada Rams Park'ta Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU DA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Semih Kılıçsoy, Daniel Amartey ve Demir Ege Tıknaz derbi maça ceza sınırında çıkacak. Bu isimler derbide sarı kart görmeleri halinde ligde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.