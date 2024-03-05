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Haberler Beşiktaş Devlerden Semih’e kanca

Devlerden Semih’e kanca

18 yaşındaki Beşiktaş’ın yıldızını derbide izleyen Arsenal, M.City A.Madrid ve B.Dortmund sezon sonunda transfer teklifi yapacak

HABER MERKEZİ
Devlerden Semih’e kanca

BEŞİKTAŞ'IN genç golcüsü Semih Kılıçsoy, derbide dev kulüplerin scoutlarının göz hapsindeydi. Beşiktaş'ın evinde 1-0 kaybettiği dev maçta birçok Avrupa takımı Semih Kılıçsoy'u izlemeye gelirken, genç oyuncunun transferi için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan kulüpler de belli oldu. İngiltere'den Arsenal ve Manchester City, İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leipzig ile İtalya'dan ise Juventus ve Napoli'nin scoutları Semih'i derbide takip etti.

EN CİDDİ TAKIM DORTMUND

GENÇ yıldızla ilgili Beşiktaş-Galatasaray maçında elde edilen raporları kulüplerine sunacak olan gözlemciler, sezon sonuna kadar Semih'i izlemeye devam edecekler. Semih Kılıçsoy için gelecek yaz siyah beyazlıların kapısını çalmaya ilk hazırlanan takımın ise Borussia Dortmund olduğu iddia edildi. Semih Kılıçsoy, bu sezon şu ana kadar Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 25 mücadelede 10 gol atıp 1 asist yaptı.

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