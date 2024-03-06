Aboubakar’a Brezilyalı talip

Süper Lig'de evinde Galatasaray derbisini kaybeden Beşiktaş'a golcüsü Vincent Aboubakar'dan da kötü haber geldi. Önceki yönetim ve teknik ekiple yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilerek takıma dönen Kamerunlu golcü, Fernando Santos'un da gözüne giremedi. Ayrılık aşamasında olan tecrübeli isme transfer sezonu 7 Mart'ta sona erecek olan Brezilya'dan talip çıktı. Bu sezon iddialı bir takım kurmaya çalışan Botafogo, Aboubakar için bir teklif iletti. Siyah-beyazlı yönetimin 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve Brezilyalıların bu rakamı ödemeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında. Ancak Aboubakar'ın bu sene ve gelecek sezon yapılması gereken ödemeleri talep ettiği öğrenildi. 5 milyon Euro'dan fazla olan bu ödemeyi Beşiktaş'ın reddettiği kaydedilirken, Kamerunlu golcünün Botafogo'dan da 3 yıl için 10 milyon Euro istemesi transferi çıkmaza soktu.

AL-MUSRATİ HÜSRANI

Beşiktaş'ta Galatasaray mağlubiyetinin şokunu yaşayan taraftarlar, yeni transfer Al-Musrati'nin performansından da hayal kırıklığı yaşadı. Ara transfer döneminin son gününde 1 milyon Euro kiralama bedeli ve ardından 11 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek takıma katılan Libyalı ön libero, derbide istenilen seviyenin altında bir performans sergiledi. Kendi kalesine gol atan 27 yaşındaki futbolcunun yaptığı kritik hataların yanı sıra temposunun düşük olması da eleştirildi.