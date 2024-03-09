Kara Kartal’da mecburi değişim

Trendyol Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Beşiktaş'ta G.Antep FK önünde mecburi değişim yaşanacak. Ligde pazartesi günü Güneydoğu ekibine konuk olacak olan Beşiktaş'ta Galatasaray maçında kırmızı kart gören Omar Colley'in alternatifi bulundu. Kartal'ın ara transferde Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Joe Worrall, Gaziantep FK deplasmanında ilk 11'de yer alacak. Teknik direktör Fernando Santos, cezalı Colley'in yokluğunda büyük olasılıkla İngiliz stopere şans tanıyacak.

KADERİNİ KENDİ ÇİZECEK

İngiliz futbolcu, Antep deplasmanında Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek bir sınav verecek. Worrall başarılı bir performans sergilemesi halinde teknik heyetin gözüne girmeyi başaracak. Siyah-beyazlı yönetimin kritik müsabakada beklentilere yanıt verememesi halinde tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı da gelen bilgiler arasında.