Hasan Arat bombaladı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dün gerçekleşen Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. "Göreve gelir gelmez CAS davalarını karşımızda bulduk" diyen Başkan Arat, "Beşiktaş, Victor Ruiz'e 2.7 milyon Euro ceza ödüyor. Boyd davası açıldı, CAS'ta dava görülüyor. 1 Milyon Euro'ya kadar riski var. Meğerse menajerlere 10 Milyon Euro borcumuz varmış! Vida'nın menajeri 2 Milyon Euro'luk dava açtı. Kerem Atakan Kesgin 1 Milyon 400 Bin Euro'ya alınıyor. Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kim olduğunu kimse bilmiyor. 5 yıllık sözleşme imzalanmış, her ay para alıyor. Kiralık yolladık. Neden, nasıl alındığını bilen yok" ifadelerini kullandı. Arat, "Sözleşmeler toplamı 135 Milyon Euro. Bunlardan kaçma şansınız sıfır. 19 yabancımız var. 12'ye düşmek zorundasınız. Santos ana iskeleti kurduğunu söyledi. Kaleci, Al-Musrati, Semih omurgası onun kafasında. Diğer transferleri yapacağız" dedi.

"TFF'YE SİZİ İSTEMİYORUZ DEDİK"

TFF'ye yine sert sözlerle yüklenen Beşiktaş Başkanı, "TFF ile ilişkiler iyi giderken, Galatasaray maçı sonrası ceza kestiler. Lisanda problem yok. Cenk Tosun'un pozisyonunda neden VAR'ın çağırmadığını sorduk. 'Sizi istemiyoruz' dedik. Beşiktaş hakkını aramaya devam edecek" şeklinde konuştu.