Kartal ağır yaralı

Süper Lig'in 29'uncu hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep Fk'ya yenilerek üçüncülüğü tehlikeye attı: 2-0. 9. dakikada Al-Musrati'nin pas hatasının ardından gelişen ev sahibi ekibin atağında Maxim'in pasını Monterio ceza alanı içerisindeki Sorescu'ya aktardı. Sorescu plase vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 32'de Zaynutdinov'un pasıyla ceza alanı dışında buluşan Rashica'nın vuruşu kaleci Nita'da kaldı. Gaziantep FK, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 60'ta Muçi'nin vuruşunda savunmadan dönen topla buluşan Worrall'ın şutu üstten auta çıktı. 71'de Cenk'in kafa pasıyla topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

CENK PENALTIYI KAÇIRDI

79'da Max Gradel'in pasıyla ceza alanında buluşan Dragus'un vuruşu kalecide kaldı. 85'te Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza alanına giren Dragus, rakibini geçerek uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0. 87'de Semih Kılıçsoy, ceza alanı içerisinde Sorescu tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 89'da atışı kullanan Cenk Tosun'un kalenin ortasına doğru yaptığı vuruşta top kaleci Nita'da kaldı. 90+2'de Cenk'in pasıyla ceza alanına giren Aboubakar'ın vuruşunu kaleci Nita kornere çelerek önledi. Gaziantep FK, maçı 2-0 kazandı.

NECİP CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Necip Uysal mücadelenin 58. dakikasında gördüğü sarı kartla toplamda 4. sarı kartını aldı ve cezalı duruma düştü. Necip gelecek hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

AL-MUSRATİ ŞOKU

Beşiktaş'ta Al- Musrati 53. dakikada devam edemedi. Sol bileğine darbe alan Libyalı tedbir amaçlı oyundan alırken, yıldız oyuncunun oldukça üzgün olduğu gözlendi. Musrati yerine oyuna Daniel Amartey dahil oldu.

SANTOS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos son oynanan ve 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin kadrosundan 3 ismi değiştirdi. Portekizli çalıştırıcı cezası biten Gedson'u Amartey'in y erine 11'e monte ederken, cezalı Colley'in yerine Worrall'ı defansta oynattı. Cenk Tosun'un yerine ise Zaynutdinov forma giydi.