Kartal nereye!

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olan ve üst üste ikinci yenilgisini alan Beşiktaş'ta düşüşe çare bulunamıyor. Sezona Ahmet Nur Çebi başkanlığında giren siyah-beyazlılar erken seçime giderken, yeni başkan Hasan Arat da kötü gidişata çare bulamadı. Hem sportif hem de ekonomik olarak zor günler geçiren Kara Kartal'da dördüncü sıradaki yerini de tehlikeye attı. Bu sezonki 11. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, tarihindeki en kötü 2. sezonunu geçiriyor. Yapılan yeni takviye- lerde takıma beklenen katkıyı veremedi.

SANTOS DA ÇARE OLAMADI

Beşiktaş'ın bu sezonki beşinci teknik direktörü olan dünyaca ünlü teknik direktör Fernando Santos da takımdaki kötü gidişe dur diyemedi. Santos'un başkan Hasan Arat ile sık sık görüştüğü ve kiriz aşmak adına bazı radikal kararlar alma konusunda görüş alışverişinde bulunduğu öne sürüldü.

HÜCUMDA ÇOK ETKİSİZ KALDI

Beşiktaş'ta bu sezon görev yapan 5. teknik direktör olan San- tos, gol ortalaması bakımından kendisinden önceki meslektaşlarının gerisinde kaldı. Maçlarda ilk golü yedikten sonra rakiplerine reaksiyon gösteremeyen Santos'un Beşiktaş'ı, aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra rakiplerine gol dahi atamadı. Beşiktaş, Santos yönetiminde yaşadığı mağlubiyetlerde 8 gol yedi. İlk yenilgisini Pendikspor'dan 4-0'la alan Santoslu Beşiktaş, daha sonra Sivasspor ve Galatasaray'a 1-0, Gaziantep FK'ye de 2-0 yenildi. Beşiktaş 29 maçta sadece 39 gol atabildi.

İDEALİ BULAMADI

Beşiktaş'ta bu sezon görev yapan 5 teknik adam da yaşanan sakatlıklar, kart cezaları ve kadro dışılar nedeniyle savunma hattında ideali bulamadı.

TEK HEDEFİ KUPA

Beşiktaş, daha sezonun başında hem Avrupa'da hem de ligde havlu atarken, elinde bir tek Türkiye Kupası kaldı. 5. Tur'da Eyüpspor'u, son 16 turunda Antalyaspor'u ve çeyrek finalde Konyaspor'u mağlup ederek tur atlayan siyah-beyazlılar, adını yarı finale yazdırmayı başardı. Kara Kartal, Türkiye Kupası Yarı Finali'nde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.

FIFA'DAN CEZA GELDİ

FIFA Uyuşmazlık Kurumu, Beşiktaş'ın Tyler Boyd davası hakkında kararını verdi. Siyahbeyazlılar, eski futbolcusuna 956 bin euro ödeme yapacağı ifade edildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 Euro'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir."