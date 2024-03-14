Kartal’da rotasyon

Trendyol Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan ve üçüncülük yarışında da Trabzonspor'un gerisinde kalan Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta alınan Gaziantep FK yenilgisi sonrası yeni bir kadro yapılanması daha kapıda. Derbide Galatasaray mağlubiyetinin üstüne Gaziantep deplasmanında da umduğunu bulamayan siyah-beyazlılarda neşter vuruldu.

SANTOS'A BİLDİRDİLER

Kara Kartal'da yönetimin 8 futbolcunun üzerini çizdiği öğrenildi. Bu oyuncuların yanında 3 isme de uyarıda bulunulacağı aktarıldı. Beşiktaş yönetimi bazı futbolcuların ligin geri kalanında kadroda değerlendirilmemesi konusunda Fernando Santos'a talepte bulunma kararı aldı. Alınan bilgilere göre yapılan son toplantıda Onur Bulut, Baktiyar Zaynutdinov, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ve Jackson Muleka'nın yanı sıra takıma ara transfer döneminde katılan Joseph Worrall ile Jonas Svensson'un kalan haftalarda değerlendirilmemesi kararı çıktı. Yönetim, Santos'a bu futbolcularla yola devam edilmesinin düşünülmediğini Santos'a net bir şekilde iletti. Ayrıca bu oyuncuların yanı sıra Tayyip Talha Sanuç, Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi'nin de uyarılacağı öğrenildi.