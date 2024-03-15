Kartal’ın sıkıntısı geri dönüş

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 maçın 11'inde ilk golü yiyen Beşiktaş, söz konusu müsabakaların 9'unu kaybederken, sadece 1'inden galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geri dönüşlerde son 3 sezonun en kötü istatistiğine imza attı. Bu süreçte geriden gelip sadece Kayserispor'u 2-1 yenen Beşiktaş, MKE Ankaragücü'yle de 1-1 berabere kaldı. Yenik duruma düştüğü müsabakaların 7'sini deplasmanda, 4'ünü de evinde oynayan siyah-beyazlılar, yediği 25 gole karşılık, sadece 8 gol bulabildi. Kara Kartal, bu süreçte Trabzonspor'a 3-0, Adana Demirspor'a 4-2, Galatasaray'a 2-1, Fenerbahçe'ye 3-1, Kasımpaşa'ya 3-1, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a 1-0, Galatasaray'a 1-0 ve G.Antep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonun ilk 29 haftasında 6 kez geriye düşen siyah-beyazlılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle, bu sezon olduğu gibi sadece 4 puan elde edebilmişti. Bu arada siyah beyazlı formayı geride kalan dönemde üçü lig, ikisi kupa olmak üzere sadece 5 karşılaşmada giyebilen Jonas Svensson'dan istediği performansı alamadı. Yeni teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Jonas Svensson'la sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.