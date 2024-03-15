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Haberler Beşiktaş Kartal’ın sıkıntısı geri dönüş

Kartal’ın sıkıntısı geri dönüş

Beşiktaş, geriye düştüğü 11 sınavın 9’unu kaybederek kötü bir tablo çizdi.

HABER MERKEZİ
Kartal’ın sıkıntısı geri dönüş
Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 maçın 11'inde ilk golü yiyen Beşiktaş, söz konusu müsabakaların 9'unu kaybederken, sadece 1'inden galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geri dönüşlerde son 3 sezonun en kötü istatistiğine imza attı. Bu süreçte geriden gelip sadece Kayserispor'u 2-1 yenen Beşiktaş, MKE Ankaragücü'yle de 1-1 berabere kaldı. Yenik duruma düştüğü müsabakaların 7'sini deplasmanda, 4'ünü de evinde oynayan siyah-beyazlılar, yediği 25 gole karşılık, sadece 8 gol bulabildi. Kara Kartal, bu süreçte Trabzonspor'a 3-0, Adana Demirspor'a 4-2, Galatasaray'a 2-1, Fenerbahçe'ye 3-1, Kasımpaşa'ya 3-1, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a 1-0, Galatasaray'a 1-0 ve G.Antep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonun ilk 29 haftasında 6 kez geriye düşen siyah-beyazlılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle, bu sezon olduğu gibi sadece 4 puan elde edebilmişti. Bu arada siyah beyazlı formayı geride kalan dönemde üçü lig, ikisi kupa olmak üzere sadece 5 karşılaşmada giyebilen Jonas Svensson'dan istediği performansı alamadı. Yeni teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Jonas Svensson'la sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
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İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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