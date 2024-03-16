Kara Kartal telafi peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'u konu edecek. Bugün Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak ve Burak Pakkan tarafından yönetilecek. Ligde sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlılar son iki maçında gol atamadan mağlup oldu. İki hafta önce kendi sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olmuştu. Ligin kalanı için hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi 3. bitirmek olarak belirleyen siyah beyazlılar, Antalyaspor'u yenerek kötü gidişi de durdurmak ve moral kazanmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİĞİ ÇOK

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde orta saha ve defansta önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığını henüz atlatamayan Salih Uçan kesin olarak oynamayacak. Gaziantep maçında sakatlanan Al Musrati de henüz idmana çıkmadı ve yarın oynaması beklenmiyor. Yine Gaziantep maçında 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Necip, Masuaku ve Ghezzal da yarın forma giyemeyecek.