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Haberler Beşiktaş Kartal'da Qurbanov iddiası

Kartal'da Qurbanov iddiası

HABER MERKEZİ
Kartal’da Qurbanov iddiası
Beşiktaş'ta peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adam Fernando Santos'un koltuğu sallanıyor. Deneyimli çalıştırıcı gündeminde istifa olmadığını ifade etse de siyah-beyazlılar için yeni teknik direktör adayları listeleniyor. Bu listenin başında ise bu sezon Avrupa'da dikkat çeken Azerbaycan ekibi Karabağ'ın genç teknik adamı Qurban Qurbanov geliyor. Almanya'da Leverkusen-Karabağ maçını izleyen Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın Qurbanov ile temasa geçtiği iddia edildi. 51 yaşındaki Azeri teknik adamın da kariyerine Türkiye Süper Ligi'nde devam etmeyi planladığı öğrenildi.
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