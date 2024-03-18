Kartal’da Qurbanov iddiası

Beşiktaş'ta peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adam Fernando Santos'un koltuğu sallanıyor. Deneyimli çalıştırıcı gündeminde istifa olmadığını ifade etse de siyah-beyazlılar için yeni teknik direktör adayları listeleniyor. Bu listenin başında ise bu sezon Avrupa'da dikkat çeken Azerbaycan ekibi Karabağ'ın genç teknik adamı Qurban Qurbanov geliyor. Almanya'da Leverkusen-Karabağ maçını izleyen Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın Qurbanov ile temasa geçtiği iddia edildi. 51 yaşındaki Azeri teknik adamın da kariyerine Türkiye Süper Ligi'nde devam etmeyi planladığı öğrenildi.