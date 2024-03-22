Gurbanov Kartal’a doğru

Spor Toto Süper Lig bu sezon şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal'da teknik direktör Fernando Santos'un sezon sonu biletinin kesileceği ciddi ciddi konuşuluyor. Sportif Direktör Samet Aybaba'nın ise şimdiden hazırlıklara başladığı ve Karabağ'ı çalıştıran Azeri teknik direktör Gurban Gurbanov'u gündemine aldığı iddia edildi.

NABIZ YOKLADI

Avrupa Ligi'nde Leverkusen karşısında Karabağ'ın oynadığı futbola hayran kalan Aybaba'nın, Azeri teknik adam için nabız yokladığı belirtildi. Azeri PressKlub'un haberine göre, Aybaba bizzat Gurbanov ile temasa geçti. Aybaba, başarılı teknik adama sezon sonunda Süper Lig'de çalışmak isteyip istemediğini sordu.