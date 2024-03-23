Kartal Orkun için masada

Süper Lig'de önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, Orkun Kökçü için yeniden düğmeye bastı. Benfica'nın milli takımının yıldızını kadro dışı bırakması, Başkan Hasan Arat'ı heyecanlandırdı. Başkan Arat'ın, Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile özel bir görüşme yaparak, "Orkun'la konuşun, ekonomik şartlarda da anlaşın, ona siyah-beyazlı formayı giydirelim" talimatı verdiği ifade edildi. Portekiz basını, oyuncunun A Milli Takımda yer almasının Beşiktaş'ın yapacağı transfer görüşmelerinde etkin bir rol oynayacağını ifade ederken, Kartal'ın 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Benfica tarihinin en yüksek bonservisi olan 25 milyon Euro'ya aldığı Orkun Kökçü'nün şu andaki değeri yaklaşık 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.