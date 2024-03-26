Kartal’a genç stoper

Trendyol Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon Fernando Santos yönetiminde iddialı bir takım kurmak için çalışıyor. Ara transferde Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda direkt ilk 11'e etki edecek hamleler yapan siyahbeyazlılar, önümüzdeki yılın planlarına başladı. Çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemine Leopold Querfeld geldi. Rapid Wien'in 20 yaşındaki defans oyuncusunu Türk Milli Takımına karşı Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba da izleyecek. Bu transferde son kararı Fernando Santos verecek. Bu sezon Rapid Wien'de direkt oyuncu olan Querfeld, 22 maçta 3 gol attı. Özellikle serbest vuruşlar ve kornerlerde attığı kafa golleriyle dikkat çeken genç yıldız adayının Avusturya futbolunda adından söz ettirmesi bekleniyor.