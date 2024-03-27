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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da gündem Juninho

Kara Kartal’da gündem Juninho

HABER MERKEZİ
Kara Kartal’da gündem Juninho
Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışı vermek isteyen Beşiktaş'ta takımdan gönderilmesi planlanan Vincent Aboubakar yerine forvet arayışları başladı. Siyah-beyazlı kurmaylar, listenin başına bu sezon Karabağ'da harikalar yaratan Olavio Juninho'yu yazdı. Teknik direktör Fernando Santos'un talebi üzerine forvet transferine ağırlık veren Genel Koordinatör Samet Aybaba, Juninho için temaslarını sıklaştırdı. Azerbaycan ekibinin 27 yaşındaki oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, siyah-beyazlıların orta yolu bularak oyuncuyu İstanbul'a getirtmeyi hedeflediği belirtildi.
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