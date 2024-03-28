Kartal’da rota Querfeld

Yaşanan hayal kırıklıklarını yeni sezonda unutturmayı planlayan Beşiktaş, transferde hata yapmak istemiyor. Önemli yetenekleri takibe alan siyah beyazlı kulübün gözlemcileri, gözüne Leopold Querfeld'i kestirdi. Rapid Wien'deki başarılı performansıyla dikkat çeken ve Avusturya Milli Takımı'na kadar yükselen 20 yaşındaki stoper için ön temaslar başladı. Avusturya'nın 23 Mart'ta Slovakya'yı 2-0 yendiği hazırlık maçnda 45 dakika oynayan ve performansıyla iyi bir izlenim veren genç oyuncuyu önceki günkü milli takımımız ile oynanan karşılaşmada da izlemek isteyen Samet Aybaba, oyuncunun karşılaşmada oynamaması üzerine hayal kırklığı yaşasa da oyuncuyu kulübü Rapid Wien'de izlemeye devam edecek.