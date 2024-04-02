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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’a Villa hücumu

Kara Kartal’a Villa hücumu

Siyah-beyazlıların ara dönemde aldığı Ernest Muci için Premier Lig ekibi Aston Villa devrede.

HABER MERKEZİ
Kara Kartal’a Villa hücumu

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muci sezon sonunda yolcu gibi. Siyah-beyazlıların Polonya Ligi takımı Legia Varşova'dan 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek 3.5 yıllık sözleşme imzalattığı Arnavut futbolcuya sürpriz bir takımın talip olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın gözde ismi Muci'nin Aston Villa'nın radarında olduğu bildirildi. Arnavut futbolcuyu Konferans Ligi eşleşmesinden bu yana takip eden İngiliz temsilcisinin sezon sonu için karar aşamasında olduğu ifade edildi.

GENÇ SEMİH DE LİSTEDE

23 yaşındaki 10 numara Aston Villa'ya, Legia Varşova ile rakip olduğu iki maçta toplam üç gol atmıştı. Aston Villa siyahbeyazlıların genç yeteneneği Semih Kılıçsoy'u da yakın takibine almıştı. Aston Villa Sportif Direktörü Monchi'nin Muci ve Semih ile ilgili yakın zamanda resmi temaslarda bulunacağı ifade edildi.

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