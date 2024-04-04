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Haberler Beşiktaş Kartal zor virajda

Kartal zor virajda

HABER MERKEZİ
Kartal zor virajda
Beşiktaş, bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Beşiktaş, Başakşehir'e yenilmesi halinde ise 2021- 2022 sezonundan bu yana ligde ilk kez üst üste 4 yenilgi yaşayacak. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde söz konusu sezonda 11, 12, 13 ve 14. haftalarda oynadığı maçlardan puansız ayrılmıştı.
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