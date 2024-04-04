Kartal zor virajda

Beşiktaş, bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Beşiktaş, Başakşehir'e yenilmesi halinde ise 2021- 2022 sezonundan bu yana ligde ilk kez üst üste 4 yenilgi yaşayacak. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde söz konusu sezonda 11, 12, 13 ve 14. haftalarda oynadığı maçlardan puansız ayrılmıştı.