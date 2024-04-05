Kartal yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'e konuk oldu. karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 1. dakikada Başakşehir atağında Ömer Ali'nin soldan yaptığı ortada Sousa'nın kafa vuruşunu kaleci Mert soluna uzanıp kornere çeldi. 16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Muçi'nin yaptığı ortada Semih kafayla topu altı pas içine indirdi. Yakın mesafeden Colley'in ayak koyduğu top ağlara gitti: 0-1. 26'da Dubois'nin penaltı noktası önüne yaptığı ortada Piatek topa kafayı vurdu. Yan direğe çarpan top auta çıktı.

DİREKLER İZİN VERMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısı biraz daha hareketli geçti. 59'da Başakşehir atağında Piatek'in şutunda top kale önünde savunmaya çarptı. 67'de Beşiktaş, elle müdahale sonucu ceza sahası önünde bir serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın kullandığı frikikte top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. 81'de Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda Piatek'in indirdiği topa Davidson'un gelişine şutu az farkla auta çıktı. 82'de Berkay'ın ceza sahası önünden sert şutunu kaleci Ersin kornere çeldi. 86'da Muçi'nini ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Semih'in yerden plasesi direkten döndü. 90+4'te Piatek'on sol çaprazdan sert şutunu Ersin kornere çeldi. Kullanılan kornerde altı pasta iyi yükselen Emirhan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, RAMS Başakşehir karşısına son oynadıkları Antalyaspor müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Worrall, Emrecan, Amartey ve Cenk Tosun'un yerine Necip Uysal, Zaynutdinov, Ghezzal ve Aboubakar'a görev verdi. Böylece Kamerunlu forvet 124 gün sonra 11'de şans buldu.

COLLEY GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlıların Gambiyalı defans oyuncusu Omar Colley, golleriyle takımına hayat vermeye devam ediyor. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, dün ağları bir kez daha havalandırarak bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Colley, 9 golü bulunan genç Semih'in ardından takımının en golcü ismi olarak da dikkat çekti.