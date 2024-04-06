Kara Kartal’a kabus çöktü

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Başakşehir karşısında galibiyeti uzatma anlarında kaçıran Beşiktaş hem kötü gidişat hem de sakatlıklar sebebiyle sancılı. Siyahbeyazlılar Başakşehir beraberliği ile son 4 maçta yalnızca 1 puan hanesine yazarken kaleci Mert Günok'un da sakatlar kervanına katılması moralleri alt üst etti. Mert Günok, göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkarken bilindiği üzere kulüp Başakşehir maçı öncesinde Ante Rebic, Onur Bulut ve Arthur Masuaku'nun da sakatlandığını duyurmuştu.

SANTOS GİDERSE İLK ADAY YALÇIN

Beşiktaş'ın üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Fernando Santos'un geleceği tartışılmaya başlandı. Kartal'ın deneyimli hocanın durumunu masaya yatıracağı iddia edilirken daha önce olduğu gibi yine Sergen Yalçın ismi konuşuluyor. Antalya'yı çalıştıran Yalçın ile ilgili sezon sonunda bir hamlenin gerçekleşebileceği gelen haberler arasında. Yabancı teknik adam olursa Dortmund'tan Edin Terzic'in isminin birinci sıraya alındığı kaydedildi. Bu arada Santos, yüzde 33 ile Beşiktaş'ın en düşük galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü oldu.