Arat, Ceferin ile bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Cenevre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu. Uluslararası spor camiasından dostlukları bulunan Arat ve Ceferin, UEFA Merkezi'ndeki ziyarette Avrupa ve Türk futbolu üzerine sohbet ettiler. Buluşmada Hasan Arat, Alexander Ceferin'e siyah-beyazlı kulübün gelecek planları üzerine bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette; Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yer aldı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, buluşmanın sonunda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.