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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’a Savic müjdesi

Kara Kartal’a Savic müjdesi

Siyah-beyazlıların daha önce de kadrosuna katmak istediği Stefan Savic’in gelecek sezon için yeşil ışık yaktığı iddia edildi

HABER MERKEZİ
Kara Kartal’a Savic müjdesi

Beşiktaş'ın sezon başında ve ara transferde gündemine aldığı Stefan Savic, gelecek sezon için bir kez daha gündeme geldi. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ın gelecek sezon için renklerine bağlamak istediği Stefan Savic'le ilgili açıklama geldi. Karadağlı savunmacıyla ilgili daha önceki süreçte transfer görüşmelerinde yer alan menajer Ayhan Yeşilbaş suskunluğunu bozdu. Stefan Savic ile geçtiğimiz sezon devre arasında görüştüğünü belirten Ayhan Yeşilbaş, "Ara transfer döneminde de Beşiktaş'la görüşmüştük. Ama oyuncunun istediği ücret çok yüksekti. Ancak gelecek sezon için anlaşma sağlayacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İMZA PARASI İSTİYOR

İspanyol devi Atletico Madrid ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden yıldız savunmacının daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş, Savic için Atletico'ya bonservis bedeli ödemeyecek. Yıldız ismin alacaklarına karşılık bonservisini alacağı belirtildi. Savic'in bu yüzden siyah-beyazlılardan maaş dışında imza parası da talep ettiği ifade edildi.

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