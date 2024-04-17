Kartal’da Lucescu tamam

Üstü üste alınan başarısız sonuçların ardından 1-1 beraberlikle biten Samsunspor maçı sonrası Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş için yeni bir iddia geldi. Rumen basını iAM Sport'ta yer alan haberde; Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Mircea Lucescu'ya teknik direktörlük teklifinde bulunduğu ve tecrübeli teknik adımın da siyah beyazlıların teklifini kabul ettiği öne sürüldü. Beşiktaş, Fernando Santos öncesi de Lucescu'nun kapısını çalmış ancak başarılı teknik adamı ikna edememişti. edinilen bilgilere göre Rumen teknik direktör, sezon bitmeden imzayı atarak transfer çalışmalarına başlayacak.

İlhan Palut daha önce de siyah beyazlıların gündemine gelmişti.

PLASE PALUT

Öte yandan son alınan bilgilere göre Beşiktaş'ın Lucescu'da son dakika pürüz çıkması durumunda bu sezon Çaykur Rizespor'da başarılı işler yapan İlhan Palut'a yöneleceği iddia edildi. Bilindiği gibi genç teknik adamın ismi daha önce de gündeme gelmişti.

Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, önemli açıklamalar yaptı.

ELİMİZDE ÇÜRÜMÜŞ BİR KADRO BULUNUYOR

BEŞİKTAŞ'TA futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar, basın mensuplarıyla bir süre sohbet edip, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kadro kalitesi olarak rakiplerinin çok gerisinde kaldıklarını dile getiren Aybaba, "Elimizde geniş bir oyuncu listemiz var. Raporları hazırladık. Saha içi kalitesini arttırmamız lazım. Elimizde çürümüş bir takım var. Bu kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz. Çok gerisinde kaldık" diye konuştu. Fernando Santos'un göreve gelmesinden önce Başkan Hasan Arat'ın birçok teknik direktörle görüşme gerçekleştirdiğini belirten Feyyaz Uçar "Başkanımız yaklaşık 20 teknik direktörle görüştü. Kadroyu görüp gelmek istemeyenler ve sezon ortası gelmek istemeyenler oldu. İşler sezon başında daha rahat olacak" ifadelerini kullandı.