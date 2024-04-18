Kartal’da Tete tamam

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan önemli bir hamle geldi. Bir yandan gelecek sezonun teknik direktörünü belirlemeye çalışan siyahbeyazlılar, bir yandan takımda eksik gördükleri bölgelere takviye çalışmalarını yürütüyor. Devre arasında Adana Demirspor'dan kadroya katılan Svensson'un kötü performansı sonrası sağ bek arayışlarına başlayan yönetim, Premier Lig ekiplerinden Fulham formasını giyen Kenny Tete ile büyük oranda anlaşma sağladı.

13 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcunun siyah-beyazlılardan gelen 3 yıllık teklife 'evet' dediği öğrenildi. Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda kısa süre içinde imzaların atılacağı belirlendi. Daha önce Ajax ve Lyon formalarını da giyen Kenny Tete bu sezon Premier Lig'de 13 maçta görev yapıp 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ EN KÖTÜ GOL İSTATİSTİĞİNE İMZA ATTI

Bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla Süper Lig'i dördüncü sırada bitirme şansını da zora soktu. Ligde 32 haftada 42 kez rakip ağları sarsan Kara Kartal, 2006- 2007 sezonundan sonra söz konusu haftaya kadar olan bölüm dikkate alındığında en düşük gol sayısında kaldı. 2006-2007'de, 32 hafta sonunda 41 golü bulunan Siyah-Beyazlı ekip, 17 sezon sonra en kötü gol istatistiğine imza attı.