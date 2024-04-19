Kartal’a Liverpool modeli

Beşiktaş'ta kurmaylar, gelecek sezon takımın başına geçireceği teknik direktör konusunda finale geldi. Yeni sezona güçlü bir kadro ve deneyimli bir hocayla girmek isteyen Kara Kartal, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Linders'i istiyor. 2018'den bu yana Klopp'un yanında yer alan Hollandalı, sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Klopp'un ardından teknik direktörlük kariyerine başlamayı planlıyor. Daha önce Paulo Fonseca ve Brendan Rodgers gibi hocalarla çalışan 41 yaşındaki isim, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de ise 22 maçlık teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı. Başkan Arat ve yönetime ismi sunulurken, Liverpool'daki ekibin tamamıyla Beşiktaş'a gelebileceği de aktarıldı. Gelecek sezon için Ajax'ın da Pepijn Linders'ı takımın başına getirmek istediği kaydedildi. Hatta uzun yıllar Liverpool forması terleten ve kariyerine şu an Ajax'ta devam eden Jordan Henderson'ın da devrede olduğu aktarıldı.

RAKİP ANKARAGÜCÜ

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, bugün 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Geride kalan 32 haftada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 48 puanla 4. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 8 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 13. sırada yer alıyor.