Kartal nihayet

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. 10. dakikada Rashica'nın soldan şutu az farkla auta çıktı. 13'te Rashica'nın ortasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşu direğe çarpıp kornere gitti. 18'de Gedson ceza yayı önünde boş pozisyondaki Muçi'ye pasını attı. Muçi sol ayakla gelişine yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 1-0. 39'da Morutan'ın arka direğe ortası direkten geri döndü.

İKİ TAKIM DA ÇOK KAÇIRDI

52'de Ali Sowe ile duvar pasında ceza sahasına giren Kitsiou'nun şutu auta gitti. 56'da Ghezzal'ın kullandığı frikik üst direkten döndü. 67'de Rashica'nın köşe vuruşunda Muleka'nın kafa vuruşu direğe çarpıp ağlara gitti: 2-0. 90'da Tolga'nın şutu auta gitti. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş 2-0'lık skorla 5 hafta sonra galip geldi.

TOPRAKTEPE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Samsunspor ile 1-1 berabere kalınan son lig maçının 11'ine oranla 4 değişiklik yaptı. Mert Günok, Colley, Zaynutdinov ve Semih Kılıçsoy'un yerine Ersin Destanoğlu, Worrall, Emrecan Terzi ve Al-Musrati ilk 11'de yer aldı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Al-Musrati, 4 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.