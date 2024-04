Topraktepe damgası

Serdar Topraktepe, tehlike anında başvurulan "İmdat çekici" gibi... Rıza Çalımbay ile alınan üst üste puan kayıpları sonrası takımın başına geçirilmiş daha ilk maçında siyahbeyazlılar deplasmanda Hatayspor'u yenmişlerdi. Topraktepe'nin bu gidiş gelişleri sadece hocalık dönemiyle de alakalı değil. Futbolculuk döneminde de benzer bir durum vardı. 94-99 arası yaşadığı Beşiktaş macerası sonrası Kocaelispor'a gitmiş sonra tekrar Beşiktaş'a gelmişti. Sonra yine iki sezon Kocaelispor'a gitti. Peşinden yine 2 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Keza tekrar Kocaeli. Hatta ve hatta 3 sezon yeni deneyim yaşayıp bir kez daha Kocaeli. Üstelik bu kez 4 sezon. Hızlıydı, gole dönüktü, hücumda çok etkiliydi. A.Gücü maçı sonrası hakkında söylenen her şeyi okumaya veya dinlemeye çalıştım. Evet futbolda yaşanan her değişimde bu tip çıkışlar normaldir. Bu yüzden öven de var önemsemeyen de. Fakat şu bir gerçek ki kendine has bir stili var.

KADROYA GÖRE PLANLAMA

Elindeki kadroya göre nasıl plan yapması gerektiğini biliyor. Bir kere oyuncunun grubunun nasıl katkı koyabileceğinin farkında. Nitekim kendisi de benzer sözlerle durumu ifade etti. "Futbolcularıma iyi oyuncu olduklarını hissettirmeye çalıştım" dedi. Sürat, rakibi karşılama ve sonuca gidiş üçgenini iyi kurdu. Dolayısıyla da damgasını vurdu. Feyyaz Uçar'ın açıklamalarına bakılırsa Serdar Hoca bir şekilde devam edecek. Ya 1. adam olarak ya da 2. adam olarak. Bunun için de sanırım kupa ve F.Bahçe derbisinin rolü büyük olacak.

VAN BRONCKHORST İDDİASI GÜNDEMDE

PORTEKİZLİ teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni sezon için teknik direktör arayışları ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Siyah-beyazlıların bu sezon daha önce de ismi gündeme gelen Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u listesinde tuttuğu öğrenildi. Antrenörlük kariyerine Feyenoord'da başlayan 49 yaşındaki teknik adam, daha sonra Çin'in Guangzhou City ve İskoçya'nın Glasgow Rangers ekiplerini çalıştırdı.