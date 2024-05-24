Kupa Kara Kartal’ın

ZİRAAT Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri 45+3. dakikada penaltıdan Ghezzal, 54. dakikada Salih ve 90+4'te Al-Musrati kaydetti. 14'te Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan atılan uzun topta Necip ve Colley'i geçen Onuachu dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-1. 16'da çalımlarla ceza sahasına giren Muleka'nın yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 33'te ceza sahası sol çaprazında Gedson'un yerden şutunda yine Uğurcan devleşti. 45+2'de ceza sahası içinde Bardhi'den seken topu elle müdahale olarak belirleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 45+3'te Ghezzal topu ağlara gönderdi: 1-1.

SON DAKİKADA GÜLDÜ

54'te Muleka'nın ortasında Salih düzgün bir kafayla takımını öne geçirdi: 2-1. 89'da Meunier'in kafa vuruşunda Mert'ten seken topu arka direkte Pepe ağlara gönderdi: 2-2. 90+4'te Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Siyah-beyazlılarda ceza sahası dışından uzak mesafeden Al-Musrati'nin yerden sert şutunda top filelerle buluştu: 3-2. Beşiktaş maçı 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu

FİNALE BÜYÜK İLGİ

ATATÜRK Olimpiyat Stadı'ndaki dev finale her iki takımın taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezaretinde gerçekleştirilen kura çekiminde siyah-beyazlı taraftarlar kuzey ve doğu; bordo-mavili taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde yer alırken karşılaşma öncesi stadın çevresinde toplanan futbolseverler marş söyleyerek maç saatini bekledi.

Günler öncesinden biletleri tükenen mücadelenin başlangıç düdüğünden önce tribünlere 50 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldı. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte ise heyecan had safhaya ulaştı. TFF, VIP tribünlerde şehit ailelerini ağırlarken, engelli futbolseverler TFF tarafından kendilerine özel olarak tahsis edilen tribünde maçı izledi.

BEŞİKTAŞ'IN 11. ZAFERİ

FİNALİSTLERDEN Beşiktaş 17 kez final oynadığı kupada 11. kez kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020- 2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı. Trabzonspor, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon olmuştu. Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977- 1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003- 2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

MÜCADELE ÖNCESİ MÜZİK ZİYAFETİ

FUTBOLSEVERLER için zorlu randevu öncesi müzik ziyafeti de hazırlandı. DJ Hakan Sabancı, Sefo ve Norm Ender konserleri ile birlikte hazırlanan koreografiler tribünlerdeki seyircileri coşturdu. Norm Ender, Cumhuriyetin 100. Yılı için yaptığı "Parla" şarkısını korosu ile söyledi.