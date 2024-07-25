Kara-Kartal’ın Carvalho aşkı

TRANSFERDE önemli takviyelere imza atan Beşiktaş'ın William Carvalho aşkı bir kez daha kabardı. Geçen yaz ve ocak ayında Angola asıllı Portekizli futbolcu için Real Betis'in kapısını çalan Kartal, oyuncuyu yeniden gündeme aldı. Elde edilen bilgiye göre Real Betis oyuncuyu takımda artık istemiyor. Beşiktaş'ın 4 milyon Euro'luk bir teklifle Endülüs ekibinin kapısını çaldığı ve oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. İddiaya göre müzakerelerin son aşamaya geldiği ve oyuncunun ikna edildiği öğrenildi. Beşiktaş, ayrıca Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lyon'un yıldız sol bek oyuncusu Nicolas Tagliafico'yu da transfer listesine aldığı ifade edildi.