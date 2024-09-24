Kartal’da Rashica ve Immobile sevinci

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica ve Ciro Immobile yine performanslarıyla göz doldurdu. Bu sezon ilk golünü atan Kosovalı futbolcu Rashica maç boyunca 5 kilit pas atarken 4 top çaldı ve 7 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Yıldız orta saha ayrıca bu sezon 3 asist yaptı. Uzatmalarda galibiyeti getiren penaltı golünü atan Immobile ise Tüpraş Stadyumu'ndaki gol serisini sürdürdü. Bu sezon 8 maçta 8 gole ulaşan Immobile, ligde kaydettiği 6 golün tamamını iç sahada attı. 34 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi Play- Off'unda 5-1 kazanılan Lugano maçında da 2 gol atma başarısı göstermişti.