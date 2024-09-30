Kartal moral arıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Bellona Kayserispor'un konuğu olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak hem moralini yükseltmeye hem de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmaya çalışacak. Ligde yenilgisi bulunmayan siyahbeyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.