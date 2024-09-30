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Kartal moral arıyor

Avrupa Ligi’nde Ajax’a farklı kaybeden Beşiktaş Kayserispor’u yenerek zirveye yaklaşmak istiyor

HABER MERKEZİ
Kartal moral arıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Bellona Kayserispor'un konuğu olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak hem moralini yükseltmeye hem de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmaya çalışacak. Ligde yenilgisi bulunmayan siyahbeyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
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