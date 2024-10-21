Kartal yüksek uçtu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-0 yenerek puanını 20'ye yükseltti. 11'de Boranijasevic'in sağ taraftan ortasında Kramer'in vuruşu direğin üzerinden dışarıya çıktı. 22'de sol taraftan Masuaku'nun ortasında arka direkte topla buluşan Semih'in şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

AÇILIŞ IMMOBILE'DEN

28'de Rafa Silva'dan aldığı pasla sol taraftan ceza sahasına giren Semih, Boranijasevic'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi. 30'da topun başına geçen Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 45+2'de Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Muçi'nin pasında rakibinden sıyrılan Rafa Silva, altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

MERT GÜNOK DEVLEŞTİ

56'da Guillherme'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Aleksic'in vuruşunu kaleci Mert Günok oldukça estetik bir şekilde mükemmel çıkardı. 69'da Rafa Silva'nın soldan ortasında Gedson dokundu ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 90'da Immobile'nin pasında topla buluşan Onur'un şutunda kaleciden seken topu Ndour tamamlamak istedi ancak Slowik yine geçit vermedi. Beşiktaş ilk yarıda attığı gollerle Konyaspor'u 2-0 yenerek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU YAŞANDI

TÜPRAŞ Stadı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı. Stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı ve siyah-beyazlı taraftarlar, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı ve "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" yazılı pankart açtı. Müsabakadan önce Norm Ender, çocuk korosu ile mini bir konser verdi. Siyah-beyazlı futbol takımı, ısınmaya "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" pankartıyla, maça da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel olarak hazırlanan kırmızı formayla çıktı.