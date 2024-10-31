Beşiktaş’ın gözü Diaz’da

SÜPER Lig'de Galatasaray yenilgisiyle şampiyonluk yarışında geriye düşen Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basının yer alan iddialara göre siyah-beyazlılar, River Plate'nin stoperi Paulo Diaz'ı radarına aldı. Kartal yönetiminin, River Plate Kulübü'ne Suudi Arabistan ekiplerinden de teklifler alan Şilili savunma oyuncusunun şartlarını sorduğu iddia edildi. Haberde ayrıca 30 yaşındaki stoperin İstanbul'a transferine sıcak bakabileceği ifade edildi.

DEĞERİ 5.5 MİLYON EURO

Diaz, geçtiğimiz günlerde River Plate ile sözleşmesini yenileyerek kontratını uzattı. Ancak Beşiktaş'ın teklifi oyuncu ve kulüp açısından cazip gelebileceği vurgulandı. Piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Şilili oyuncu için teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da oldukça istekli olduğu ifade edildi. Futbol kariyerinde Palestino, Colo Colo, San Lorenzo ve Al-Ahli'de oynayan Paulo Diaz, 2019 yılında River Plate'e transfer olmuştu.