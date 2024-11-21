Kartal’da Insigne atağı

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ta kanat arayışları sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, ocak ayında yapacağı kanat transferi için sezon başında da gündeme gelen Torino forması giyen 1.63'lük Lorenzo Insigne'yi bir kez daha takibine aldı. 33 yaşındaki İtalyan oyuncu da kulübünden ayrılmak istiyor. Bu durumu fırsat bilen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve ekibi, İtalya'ya çıkarma yaparak oyuncuyu Çizme'den koparıp İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Bu arada Beşiktaş'a bir yııdızından kötü haber geldi. Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup maçında Arnavutluk'un Ukrayna'ya 1-0 yenildiği maçta Beşiktaşlı Ernest Muçi 51. dakikada sakatlanarak yerini Arber Hoxha'ya bıraktı. Arnavut oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Muçi'nin Çaykur Rize deplasmanında forma giymesi zor.