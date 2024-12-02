Beşiktaş’ta Samet Aybaba’nın Hasan Arat’a yazdığı mektup ortaya çıktı

Beşiktaş'ta yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından kulüpte sancılı bir süreç yaşanırken Samet Aybaba'nın görevi esnasında Hasan Arat'a yazdığı mektup da ortaya çıktı. Mektupta "Ortaya çıkan olumsuz tablonun sorumlusu biz değiliz. Rapor hazırlaması gereken kişiler, yeni sezon itibari ile Profesyonel Futbolu, transferi ve uzun kolları ile Ümraniye'yi yönetmeye çalışan Kaan Şakul ve ilerde muhtemelen yaptığı hataları üzerine atacağı bugünse perde olarak kullandığı piyon Brad Friedel'dır" sözleri dikkat çekti.

"BANKACI VE PİYON"

Mektupta ayrıca "İfade ettiğiniz gibi sahadan gelen profesyonellerin değil, futboldan bihaber eski bankacı ve Ümraniye ye yerleştirdiği piyonu tarafından Beşiktaş' ın yönetilmeye çalışıldığına şahitlik etmekteyim. Brad sadece futbolcu satacak, tut onu kulağından at Ümraniye'den dışarı dediğinizde de gülümsedim size. Satabildiği tek bir oyuncu var mı? Tüm oyuncular paraları ödenerek çok yanlış biçimlerde gönderildi. Brad ve Kaan transfer sürecini nasıl yönetmiş, işin matematiğine ilgili arkadaşlardan bilgileri isteyerek bir bakın lütfen" ifadeleri yer alıyor.

'BÜYÜK HATALAR YAPILDI'

Yine mektupta Aybaba'nın "Bir de gerçekten merak ediyorum Başkanım. Neden futbol konusunda çok daha tecrübeli yöneticilerimiz Onur Göçmez, daha önce Beşiktaş yönetimlerinde futbol şube sorumlusu olarak yer almış Mete Vardar, efsane futbolcularımızdan Feyyaz Uçar gibi isimler varken Kaan üzerinden gittiniz? Bizden, yani futbol aklından uzaklaşıp Brad'i Ümraniye'ye getirerek Kaan'la beraber bizi itibarsızlaştırmaya çalıştığınız noktada da büyük hatalar yapıldı ve bu aşamaya gelindi. Beşiktaş'ı hiç bırakmam. İhtiyaç olursa yardım etmek için bekliyor olacağım. Ancak bizlerle ilgili farklı bir tasarruf var ise, hemen gereğini yapın" dediği ortaya çıktı.